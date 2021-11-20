Во Львове спасатели ночью срезали обручальное кольцо с пальца 13-летнего парня: видео

Во Львове спасатели ночью срезали обручальное кольцо с пальца 13-летнего парня: видео

Спасатели пилой срезали обручальное кольцо.

Во Львове спасатели срезали обручальное кольцо с руки 13-летнего парня. Подросток натянул кольцо и не смог его снять.

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Об этом сообщили в ГСЧС Львовской области.

К спасателям 20 ноября в 3:46 ночи обратились медики из детской больницы "Охматдет". Медики сообщили, что к ним поступил пациент, который не может самостоятельно снять обручальное кольцо.

На место происшествия прибыли работники ГСЧС. Они с помощью пилы срезали обручальное кольцо с руки ребенка.

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