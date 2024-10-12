Во Львове сотрудники ТЦК устроили маски-шоу в общественных заведениях: видео

"Мобилизационный рейд" в этот день состоялся, в частности в спортзале Sport Life.

В субботу, 12 октября, в Сиховском районе Львова работники ТЦК, большинство из которых были с балаклавами на лицах, в течение дня устроили масштабные облавы в разных общественных заведениях.

Видео очевидцев опубликовал местный Telegram-канал "Львівич".

В частности, на улице Шафарика прохожие стали свидетелями того, как несколько человек в военной форме и с балаклавами на лицах задерживают молодого человека в спортивных трусах и блузке, пытаясь запихнуть его в полицейский автомобиль. При этом задержанный громко кричит. Несколько прохожих женщин вмешались в ситуацию, пытаясь убедить военных не применять против мужчины грубую физическую силу.

Сотрудники ТЦК в балаклавах задерживают молодого человека на улице Шафарика во Львове / Фото: скриншот с видео

Также "мобилизационный рейд" в этот день состоялся в спортзале Sport Life. На опубликованных кадрах видно, как люди в военной форме и в балаклавах с непонятной целью пытаются выкрутить руки мужчине в спортивной форме. В зале также находятся сотрудники полиции.

Еще одним местом рейда стал ресторан гостиницы "Соната", в котором люди в военной форме и скрытыми лицами пытались "заломать" мужчину. Посетители просили их вести себя прилично, поскольку за их действиями наблюдают дети.

Еще один инцидент произошел с блогером Юрием Скайфом, которого мужчины в балаклавах вытащили из машины на одной из парковок, положили на землю и при этом потребовали показать все документы. По словам блогера, большинство из них общались грубо, на русском языке. Позже, когда подошли сотрудники полиции, его документы проверили и не выявили никаких нарушений правил военного учета. Блогер пожаловался на действия людей в военной форме полицейским, но не смог указать, кто именно положил его на асфальт, поскольку все они были в балаклавах.

Во Львове сотрудники ТЦК устроили маски-шоу в общественных заведениях

В этот же день в городе Черкассы концерт стендап-комика Антона Тимошенко в областной филармонии посетили работники местного ТЦК.

Напомним, накануне, 11 октября, в Киеве возле Дворца спорта около полусотни работников ТЦК массово проверяли мужчин, выходивших из концерта рок-группы "Океан Эльзы". Впоследствии стало известно, что в тот вечер ТЦК провели рейды по клубам в разных городах.

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