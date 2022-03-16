Во Львове состоялась акция с призывом к странам Запада закрыть небо над Украиной

Во Львове состоялась акция с призывом к странам Запада закрыть небо над Украиной

Артисты симфонического оркестра INSO-Львов Львовской национальной филармонии исполнили Украинскую сюиту Андрея Гнатишина.

В центре Львова состоялась художественная акция с призывом к странам Запада закрыть небо над Украиной.

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Об этом идет речь в сюжете ТСН.

Артисты симфонического оркестра INSO-Львов Львовской национальной филармонии исполнили Украинскую сюиту Андрея Гнатишина. Деригировал Виталий Протасом из Киева, который приехал во Львов на гастроли еще до начала войны и из-за постоянных обстрелов в столице пока остается во Львове.

По словам музыкантов, за 20 дней войны погибли тысячи мирных жителей, сто детей и мир может остановить кровопролитие, закрыв небо.

В центре Львова состоялась акция с призывом к странам Запада закрыть небо над Украиной

"Понимаем, любая борьба ведется для тог,о чтобы нация жила дальше, чтобы Украина жила, чтобы Украина процветала, а без культуры она не может быть. Вот мы показываем: культура есть, наша культура прекрасна, но сегодня она молится так, как в той молитве, которую написал Николай Лысенко "Боже, единственный, нам Украину храни", так и мы повторяем сейчас эти слова, нам нужна мирная Украина, нам нужна наша родная Украина, нам нужно мирное небо над ней", — сказал директор Львовской национальной филармонии Владимир Сивохип.

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