Во Львове – снова скандал с ТЦК: мужчину скрутили на улице, что говорят в военкомате (видео)

В ТЦК убеждают, что мужчина первым применил силу к военным, когда те попросили его проехать в районный военкомат.

В Сети появилось видео, как во Львове работники ТЦК и СП посреди улицы скрутили мужчину. На инцидент отреагировали в областном центре комплектования, подтвердив, что на видео зафиксированы именно военные.

Свой комментарий Львовский областной ТЦК и СП опубликовал в Сети.

Во Львове прохожие сняли на видео, как мужчины в военной форме скрутили на земле мужчину в гражданской одежде. По словам свидетелей происшествия, это были работники ТЦК и они избили мужчину.

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На кадрах видно, как люди в военной форме стоят рядом с лежащим на земле мужчиной. На еще одном ролике зафиксирована шарпанина между мужчинами в форме и человеке в штатском. За этим всем наблюдают другие люди и настаивают на вызове полиции.

"Я видела, что они его били", – говорит одна из присутствующих женщин.

"Вы видели начало разговора? Он мне дал в живот и порвал кофту", – говорит один из мужчин в военной форме.

В конце концов, в конце ролика мужчина в штатском сбегает с места инцидента.

Военные из ТЦК скрутили мужчину на земле во Львове

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Реакция ТЦК на инцидент во Львове

Во Львовском областном ТЦК и СП сообщили, что 19 апреля к ним поступила информация о, как заявлено жителями, противоправных действиях со стороны работников военкомата на ул. Кобылицы.

"С данной информацией ознакомлены. Из видео видим, что лицо, которое может быть военнообязанным и по просьбе военнослужащих ТЦК проехать в районный ТЦК для сверки данных отреагировало резко, с применением силы к военнослужащим ТЦК. После этого было принято решение вызвать полицию. Лицо не захотело дождаться полиции и с места происшествия скрылось", – говорится в сообщении центра комплектования.

Там отметили, что учитывая полученные видео, будет проведена проверка действий военнослужащих ТЦК.

В военкомате напомнили об ответственности за уклонение от мобилизации и любое препятствие работе военнослужащих ТЦК и СП. За препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований в особый период предусмотрено от пяти до восьми лет заключения.

Напомним, накануне в Сети появилось видео из Запорожья, где мужчины в военной форме грубо пытаются затолкать гражданского в автомобиль. Запорожский областной ТЦК заверил, что его работники не причастны к инциденту.

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