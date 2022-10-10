Во Львове снова раздались мощные взрывы: в городе проблемы с электроснабжением

Сегодня, 10 октября, во время массивных ракетных обстрелов российская армия нанесла еще один удар по Львову.

Как сообщают местные Telegram-каналы, около 11 часов утра в городе снова раздались взрывы. После чего в небо поднялось черное облако дыма.

Через полчаса, по словам очевидцев, во Львове раздался еще один мощный взрыв.

После чего, по информации местных СМИ, во многих районах города исчезло электро- и водоснабжение

Ранее городской голова Андрей Садовый сообщил о временной приостановке работы Львовских ТЭЦ.

"Запустили резервные электрогенераторы на нескольких насосных станциях, чтобы восстановить водоснабжение в город. Часть города без электроэнергии. Не работает треть светофоров. После завершения тревоги на сложных перекрестках будут работать регуляторы. Будем оперативно сообщать о дальнейших обновлениях", — рассказал он.

Власти города просят всех жителей срочно проследить до укрытия и оставаться там до объявления об окончании воздушной тревоги.

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