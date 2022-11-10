Во Львове снова ищут взрывчатку в школах из-за сообщения анонима о заминировании

Во Львове третий день анонимы сообщают о "заминировании" учебных заведений.

Сегодня, 10 ноября, во Львове проверяют сообщения о заминировании учебных заведений.

Об этом сообщил депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич на своей странице в Facebook.

По его словам, сообщение о заминировании поступило в 10:10.

"Есть серия анонимных "заменений" во Львове в учебных заведениях, правоохранители проверяют информацию", — сообщил он.

Серия "заминирований" львовских образовательных заведений

Отметим, это уже трижды за неделю во Львове проверяют сообщения о заминировании учебных заведений.

В среду, 9 ноября, правоохранители, взрывотехники и все экстренные службы из-за анонимного сообщения о заминировании проверяли львовские школы, где, вероятно, могли быть взрывные устройства. Из учебных заведений учеников и учителей эвакуировали.

Во вторник, 8 ноября, аноним "зааминировал" ряд школ и детсадов Львова. К счастью, информация о взрывчатке в учебных заведениях не подтвердилась.

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