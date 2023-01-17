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Во Львове снайперу "ЛНР" сообщили о подозрении: фото

Автор
Оксана РудаОксана Руда
Дата публикации
Просмотры
328
Время на прочтение
1 мин
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Во Львове снайперу "ЛНР" сообщили о подозрении: фото

Фото: Львовская обласная прокуратура

Уроженец Луганщины во время полномасштабного вторжения России добровольно перешел на сторону врага.

Во Львове снайперу "ЛНР" сообщили о подозрении по фактам государственной измены и участии в террористической организации.

Об этом сегодня, 17 января, сообщили в Львовской областной прокуратуре.

По данным следствия, уроженец Довжанской Луганской области в начале полномасштабного вторжения России на территорию Украины добровольно перешел на сторону врага.

Подозреваемый проходил службу на "должности" снайпера незаконного вооруженного формирования террористической организации так называемой "ЛНР".

Предателя задержали во время выполнения боевого задания в Харьковской области.

Сейчас он содержится в украинском пенитенциарном учреждении.

Напомним, Галицкий районный суд Львова заочно приговорил к 15 годам лишения свободы боевика террористической организации "ЛНР", 46-летнего уроженца Лисичанска с позывным "Латыш".

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Дата публикации
Просмотры
328
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