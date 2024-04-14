Во Львове случился пожар в кафе, где было более 70 человек — подробности, фото

Во Львове вечером 13 апреля вспыхнул пожар в заведении питания. Оттуда эвакуировали 74 человека, люди не пострадали.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС.

Как говорится в сообщении, вчера в 23:07 спасатели получили сообщение о пожаре на улице Гнатюка в кафе. В 23:43 пожар локализован и в 23:53 ликвидирован.

Пожар в кафе Львова

Пожар в кафе Львова

Пожар в кафе Львова

"Чтобы обеспечить безопасность было выведено на свежий воздух 74 человека из них 5 человек персонала. Огнем уничтожена вентиляционная вытяжка и облицовка потолка. В результате возгорания никто не пострадал", – говорится в сообщении.

К ликвидации пожара были привлечены 40 спасателей и девять единиц спецтехники.

Напомним, в центре Киева возник пожар в популярном заведении (видео).

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