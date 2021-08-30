Во Львове швейцар ресторана сказал лозунг "Слава Украине! Героям слава" 1,2 млн раз и попал в Книгу рекордов

Во Львове швейцар ресторана сказал лозунг "Слава Украине! Героям слава" 1,2 млн раз и попал в Книгу рекордов

Мужчина попал в Книгу рекордов Украины в категорию "Государственность".

В Львове швейцар ресторана сказал лозунг "Слава Украине! Героям слава" 1,2 млн раз и в понедельник, 30 августа, попал в Книгу рекордов Украины.

Об этом сообщает пресс-служба ресторана "Криивка".

Как отмечается, Николай Панченко работает в заведении с 2007 года. За это время он успел 1,2 млн раз повторить лозунг "Слава Украине! Героям слава". Эту цифру установили учитывая статистику посещаемости заведения. В понедельник, 30 августа, мужчина попал в Книгу рекордов Украины в категорию "Государственность".

Напомним, во время установления рекорда по сдвигу "Мрии" пилоты боялись, чтобы самолет не покатился и не снес все на пути.

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