Во Львове швейцар ресторана сказал лозунг "Слава Украине! Героям слава" 1,2 млн раз и попал в Книгу рекордов

Мужчина попал в Книгу рекордов Украины в категорию "Государственность".
В Львове швейцар ресторана сказал лозунг "Слава Украине! Героям слава" 1,2 млн раз и в понедельник, 30 августа, попал в Книгу рекордов Украины.
Об этом сообщает пресс-служба ресторана "Криивка".
Как отмечается, Николай Панченко работает в заведении с 2007 года. За это время он успел 1,2 млн раз повторить лозунг "Слава Украине! Героям слава". Эту цифру установили учитывая статистику посещаемости заведения. В понедельник, 30 августа, мужчина попал в Книгу рекордов Украины в категорию "Государственность".
Напомним, во время установления рекорда по сдвигу "Мрии" пилоты боялись, чтобы самолет не покатился и не снес все на пути.