Во Львове школьник крыл матом одноклассника: как наказали его мать

Малолетний сын львовянки нецензурно выражался и обижал одноклассника в частной переписке.

Железнодорожный районный суд Львова принял решение оштрафовать мать шестиклассника за невыполнение родительских обязанностей. Школьник употреблял нецензурные слова, оскорбляя своего одноклассника в частной переписке.

Об этом говорится в решении суда, опубликованном в Государственном реестре.

В решении суда отметили, что действиями малолетнего сына львовянки мог быть причинен вред психическому здоровью пострадавшего, поскольку буллинг к своему однокласснику он совершал неоднократно.

Мать мальчика свою вину в совершении административного правонарушения признала частично. Однако при этом она пояснила, что ее сына спровоцировали на такое поведение и слова. Просила строго не наказывать.

Суд признал, что мать школьника совершила административное правонарушение, предусмотренное ч.1 ст.184 КупАП, и принял решение оштрафовать ее на 850 гривен. Также она должна заплатить 1536 грн судебного сбора.

Напомним, ранее в Хмельницкой области оштрафовали мать ученика, который булил одноклассника, хватая его за половые органы.

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