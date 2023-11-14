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Без туалета и воды в помещении: как выглядит квартира, которую во Львове сдают за 2500 грн (фото)

Автор
Мария БойкоМария Бойко
Дата публикации
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Без туалета и воды в помещении: как выглядит квартира, которую во Львове сдают за 2500 грн (фото)

Квартира во Львове за 2500 грн / Фото: OLX

В доме нет воды и туалета.

Во Львове сдают в аренду квартиру всего за 2500 грн, однако здесь не стоит ожидать на удобства.

Об этом говорится в объявлении на сайте ОЛХ.ua.

Одна из самых дешевых для аренды квартир во Львове стоит 2500 грн. в месяц. Расположена она по улице Мирной в Железнодорожном районе Львова.

Арендодатели предлагают жить в квартире, расположенной в особняке. Отопление электрическое, туалет и другие удобства — во дворе. Где это именно – не уточняется. Судя по фото, ванны в квартире тоже нет.

Владельцы квартир пишут, что платить нужно только за электричество. Воду можно набрать бесплатно в другом помещении.

Состояние помещения декларируется, как "советское". Среди плюсов – небольшой двор и возможность припарковать автомобиль. Следует учесть, что во Львове арендаторам обычно нужно платить за первый и последний месяц и 100% от месячной стоимости аренды за маклерские услуги.

Также показали фото, как выглядит квартира за 2500 грн.

Квартира во Львове за 2500 грн / © OLX
Квартира во Львове за 2500 грн / Фото: OLX
Квартира во Львове за 2500 грн / © OLX
Квартира во Львове за 2500 грн / Фото: OLX

Напомним, в Киеве сдают квартиру в Печерском районе за 20 тысяч долларов в месяц. Она расположена на трех этажах и состоит из девяти комнат.

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Дата публикации
Просмотры
767
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