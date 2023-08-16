Во Львове СБУ провела обыски в городском совете и задержала топ-чиновника: фото

Подозреваемый был задержан на "горячем".
Во Львовском городском совете СБУ провела обыски и задержала топ-чиновника — исполняющего обязанности руководителя одного из управлений ЛГС. Его подозревают в получении взяток во время войны.
Об этом сообщили в СБУ Львовской области.
По данным следствия, топ-чиновник Львовского городского совета вместе с местной архитектором за взятки разрешали проведение работ в городе, в частности — в историческом центре Львова.
Чиновника задержали на "горячем" во время получения взятки в размере 1500 долларов. Он гарантировал беспрепятственное рассмотрение и согласование разрешительных документов на проведение реконструкции недвижимости в пределах исторического ареала Львова.
"Сегодня, 16 августа, правоохранители завершили обыски в служебных помещениях управления ЛГС и по месту жительства посредницы, в ходе которых были обнаружены и изъяты в полном объеме переданные денежные средства, а также изъята соответствующая разрешительная документация", — говорится в сообщении.
Подозреваемому и его сообщнице инкриминируют:
- ч.5 ст. 27 (пособничество);
- ч.3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или извлечение неправомерной выгоды должностным лицом).
Во Львовском городском совете подтвердили обыски. Там сообщили, что речь идет о временно исполняющем обязанности руководителя управления охраны исторической среды. Там пообещали оказать содействие правоохранителям в проведении расследования.
Напомним, во Львовской области военный заставлял подчиненных работать на строительстве и перечислять ему средства
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