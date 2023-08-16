Во Львове СБУ провела обыски в городском совете и задержала топ-чиновника: фото

Подозреваемый был задержан на "горячем".

Во Львовском городском совете СБУ провела обыски и задержала топ-чиновника — исполняющего обязанности руководителя одного из управлений ЛГС. Его подозревают в получении взяток во время войны.

Об этом сообщили в СБУ Львовской области.

По данным следствия, топ-чиновник Львовского городского совета вместе с местной архитектором за взятки разрешали проведение работ в городе, в частности — в историческом центре Львова.

Чиновника задержали на "горячем" во время получения взятки в размере 1500 долларов. Он гарантировал беспрепятственное рассмотрение и согласование разрешительных документов на проведение реконструкции недвижимости в пределах исторического ареала Львова.

Задержание чиновника Львовского городского совета / Фото: Facebook/Управление СБУ во Львовской области

"Сегодня, 16 августа, правоохранители завершили обыски в служебных помещениях управления ЛГС и по месту жительства посредницы, в ходе которых были обнаружены и изъяты в полном объеме переданные денежные средства, а также изъята соответствующая разрешительная документация", — говорится в сообщении.

Подозреваемому и его сообщнице инкриминируют:

ч.5 ст. 27 (пособничество);

ч.3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или извлечение неправомерной выгоды должностным лицом).

Во Львовском городском совете подтвердили обыски. Там сообщили, что речь идет о временно исполняющем обязанности руководителя управления охраны исторической среды. Там пообещали оказать содействие правоохранителям в проведении расследования.

Напомним, во Львовской области военный заставлял подчиненных работать на строительстве и перечислять ему средства

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