Во Львове самолет с 131 пассажиром на борту совершил аварийную посадку

Во Львове самолет с 131 пассажиром на борту совершил аварийную посадку

Сигнал "ТРЕВОГА" аэропорт получил в 12:13.

В Международном аэропорту "Львов" в субботу, 4 сентября, самолет авиакомпании Wizz Air Airbus A320, выполнявший рейс WZZ6715 по маршруту Ларнака-Львов, сообщил о проблемах с управлением передней стойкой шасси.

Об этом сообщил пресс-центр аэропорта.

"Самолет совершил благополучную посадку в 12:39. С пассажирами (131 человек) все в порядке. Спасибо за профессиональную работу диспетчеров и пилотов", — говорится в сообщении.

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