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Во Львове с восьмого этажа выпала и разбилась насмерть девушка

Во Львове с восьмого этажа выпала и разбилась насмерть девушка

Девушка погибла, когда выпала из окна / Фото: Pexels

Девушка погибла на месте от травм.

Во Львове погибла выпавшая из окна многоэтажки девушка. Трагический случай произошел сегодня утром.

Об этом сообщил координатор группы "Варта-1" и депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич, пишет ZAXID.net.

Девушка упала на козырек над входом в подъезд и погибла мгновенно. Спасатели сняли ее тело.

Полицейские еще выясняют возраст и проживала ли она в этом доме. Также следователи устанавливают обстоятельства гибели – самоубийство или несчастный случай.

Напомним, в Житомирской области из окна 9-го этажа выпал 5-летний мальчик.

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