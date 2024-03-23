Во Львове с восьмого этажа выпала и разбилась насмерть девушка

Девушка погибла на месте от травм.
Во Львове погибла выпавшая из окна многоэтажки девушка. Трагический случай произошел сегодня утром.
Об этом сообщил координатор группы "Варта-1" и депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич, пишет ZAXID.net.
Девушка упала на козырек над входом в подъезд и погибла мгновенно. Спасатели сняли ее тело.
Полицейские еще выясняют возраст и проживала ли она в этом доме. Также следователи устанавливают обстоятельства гибели – самоубийство или несчастный случай.
Напомним, в Житомирской области из окна 9-го этажа выпал 5-летний мальчик.
Читайте также: