Во Львове роженица несколько сотен метров не доехала до роддома: как все закончилось (фото)

Во Львове женщина родила ребенка прямо в машине экстренной медицинской помощи. Врачи принимали роды, не доехав несколько сотен метров до специализированного медицинского учреждения.

Об этом сообщили в четверг, 14 декабря, во Львовском областном центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.

“Мы с коллегой Ульяной Жох получили вызов на роды. Степан Островский завел машину, и под вой сирены понеслись по адресу. Дома женщину на носилки – и в роддом. Однако в медицинское учреждение не доехали несколько сотен метров: третьи стремительные роды, и у нас на руках крошечная девочка с обвитой вокруг шеи пуповиной”, — рассказал врач Владимир Бабич, который вместе с напарницей принимал роды.

Врачи скорой помощи и новорожденная

По его словам, как только медики размотали пуповину, новорожденный ребенок закричал.

"Действуя по протоколу, провели ребенку первичный туалет, завернули в пеленки и передали неонатологам роддома", — рассказал о счастливом окончании этой истории врач.

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Девочка родилась маленькой – весом 1750 граммов и 48 см размером. Но в стационаре заверили, что ребенок выглядит доношенным.

"Пусть новорожденная интенсивно набирает вес и возвращаются вместе с мамой домой, где ее ждут сестрички. А еще говорят, девочки рождаются – это к победе!" – утверждают врачи.

Напомним, ранее в Днепре появился на свет младенец-великан — девочка весом 6 килограммов и ростом 60 сантиметров.

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