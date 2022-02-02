Во Львове разворовали более 6 млн грн, предназначенных на реконструкцию мусорного полигона

Во Львове разворовали более 6 млн грн, предназначенных на реконструкцию мусорного полигона

Правоохранители обнаружили и изъяли документацию, подтверждающую противоправную деятельность.

В Службе безопасности Украины заявили об обнаруженной растрате бюджетных средств в размере более 6 млн гривен, которую допустил директор коммунального предприятия Львовского горсовета.

Как сообщили в пресс-службе СБУ, эти средства были предназначены на масштабный инфраструктурный проект по реконструкции местного мусорного полигона, который предусматривал финансирование в десятки миллионов гривен.

Следователи СБУ установили, что в августе-октябре 2018 года руководитель коммунального предприятия Львовского горсовета перечислил на счет подрядной организации, которая должна была выполнить работы по реконструкции полигона до конца года, авансовые платежи на сумму 5,49 млн. грн. В то же время, на счет подрядчика поступила оплата за якобы выполненные работы на сумму 740 тысяч грн без надлежащих документов и составленных актов приемки выполненных работ.

Как оказалось впоследствии, полученные средства подрядчик направил на счет компаний-прокладок, где они и осели. К работам по реконструкции полигона так и не приступили.

“В ходе проведенного аудита и инициированной СБУ судебной экономической экспертизы подтверждено нанесение ущерба общине Львовщины на общую сумму 740 тысяч грн. Также идет экспертиза для подтверждения нанесения ущерба на сумму 5,49 млн грн”, — говорится в сообщении прессслужбы СБУ.

В офисах фирм, административных помещениях Львовского городского совета и по адресам проживания фигурантов было проведено 6 обысков. Правоохранители обнаружили и изъяли документацию, подтверждающую противоправную деятельность.

Подозрение по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УК Украины предъявлено бывшему директору коммунального предприятия Львовского горсовета. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Продолжаются следственные действия для привлечения к ответственности всех причастных к сделке лиц.

Напомним, ранее Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщили о подозрении двум чиновникам "Укрзализныци" и руководителю фирмы, обвиняемым в присвоении 11,8 миллионов гривен.

Читайте также: