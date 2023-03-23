Во Львове разоблачили схему бегства уклонистов за границу: сколько стоил билет в один конец

Злоумышленники организовали для военнообязанных мужчин схему пересечения государственной границы Украины.
Пограничники Львовской области разоблачили организаторов схемы по незаконному выезду за границу уклонистов, которую замаскировали под предприятие для осуществления международных грузовых перевозок.
Об этом сообщили в ГНСУ.
"Злоумышленник заключал липовые договоры о трудоустройстве, в дальнейшем сведения о псевдоводителях вносились в систему "Шлях". Клиентами "бизнесмена" были украинцы призывного возраста и те, кто подпадал под общую мобилизацию. Для выполнения услуги трансфера мужчина привлек четырех сообщников, вывозивших за границу военнослужащих в личных целях. Свои услуги дельцы оценивали от 1 000 долларов США, в зависимости от срока пребывания за границей. Билет в один конец стоил уклонистам 4 500 долларов США", — говорится в сообщении ведомства.
Выявлены и изъяты три автомобиля для переправки беглецов, мобильные телефоны, компьютерная техника, бланки документов, печати и другие предметы, подтверждающие причастность к содействию преступления. А также денежные средства в сумме 6400 долларов США и 7800 евро, которые злоумышленники получили за свои услуги.
За нарушение ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса (речь идет о незаконной переправке лиц через государственную границу им светит лишение свободы на срок от семи до девяти лет с конфискацией имущества).
Напомним, правоохранители разоблачили в Запорожской, Закарпатской и Львовской областях три канала незаконного выезда мужчин за границу.
По данным пограничников, с начала военного положения 12 тысяч мужчин пытались незаконно покинуть Украину, 15 из них погибли при попытке незаконно попасть за границу.
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