Во Львове разоблачили схему бегства уклонистов за границу: сколько стоил билет в один конец

Пограничники Львовской области разоблачили организаторов схемы по незаконному выезду за границу уклонистов, которую замаскировали под предприятие для осуществления международных грузовых перевозок.

Об этом сообщили в ГНСУ.

"Злоумышленник заключал липовые договоры о трудоустройстве, в дальнейшем сведения о псевдоводителях вносились в систему "Шлях". Клиентами "бизнесмена" были украинцы призывного возраста и те, кто подпадал под общую мобилизацию. Для выполнения услуги трансфера мужчина привлек четырех сообщников, вывозивших за границу военнослужащих в личных целях. Свои услуги дельцы оценивали от 1 000 долларов США, в зависимости от срока пребывания за границей. Билет в один конец стоил уклонистам 4 500 долларов США", — говорится в сообщении ведомства.

Выявлены и изъяты три автомобиля для переправки беглецов, мобильные телефоны, компьютерная техника, бланки документов, печати и другие предметы, подтверждающие причастность к содействию преступления. А также денежные средства в сумме 6400 долларов США и 7800 евро, которые злоумышленники получили за свои услуги.

За нарушение ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса (речь идет о незаконной переправке лиц через государственную границу им светит лишение свободы на срок от семи до девяти лет с конфискацией имущества).

Напомним, правоохранители разоблачили в Запорожской, Закарпатской и Львовской областях три канала незаконного выезда мужчин за границу.

По данным пограничников, с начала военного положения 12 тысяч мужчин пытались незаконно покинуть Украину, 15 из них погибли при попытке незаконно попасть за границу.

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