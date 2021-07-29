Во Львове разоблачили работников больницы и турфирм, которые продавали фальшивые справки о тесте на COVID-19

Во Львове разоблачили работников больницы и турфирм, которые продавали фальшивые справки о тесте на COVID-19

Злоумышленники успели изготовить почти 2000 фальшивых справок.

Во Львове разоблачили работников одного из медицинских учреждений и туристических фирм, которые продавали путешественникам фальшивые справки об отрицательном тесте на коронавирус.

Об этом сообщили в Нацполиции Львовской области.

Так, правоохранители установили, что украинские туристы при пересечении границы показывали фальшивые справки об отрицательном тесте на COVID-19. Они установили, что к преступлению причастны работники одного из медицинских учреждений Львова и работники туристических агентств.

Злоумышленники успели изготовить почти 2000 фальшивых справок. За свои услуги они брали 800-900 грн. В полиции объявили подозрение по ч.3 ст. 358 Уголовного кодекса Украины двум мужчинам, 23 и 36 лет, а также 21-летней жительнице Львова. Им грозит до 5 лет лишения свободы.

Напомним, киевские силовики разоблачили подпольное производство фальшивых дипломов, удостоверений и COVID-сертификатов.

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