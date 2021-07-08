Во Львове разбился насмерть мотоциклист

41-летний львовянин столкнулся с автомобилем.

В среду, 7 июля, на объездной дороге Львова возле села Скнилов столкнулись автомобиль и мотоцикл. Вследствие ДТП погиб 41-летний львовянин.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Львовщины.

"Около 22:30 на автодороге возле села Скнилов столкнулись автомобиль "Ситроен", которым управлял 32-летний житель соседнего села и мотоцикл "Сузуки", которым управлял 41-летний житель Львова. От полученных травм мотоциклист скончался на месте происшествия", — сообщили в полиции.

По данному факту следователи открыли уголовные производства и проводят досудебные расследования.

Напомним, в Карпатах автомобиль с четырьмя людьми слетел в обрыв. В результате ДТП не выжил никто.

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