Во Львове разбился насмерть мотоциклист

41-летний львовянин столкнулся с автомобилем.
В среду, 7 июля, на объездной дороге Львова возле села Скнилов столкнулись автомобиль и мотоцикл. Вследствие ДТП погиб 41-летний львовянин.
Об этом сообщила пресс-служба полиции Львовщины.
"Около 22:30 на автодороге возле села Скнилов столкнулись автомобиль "Ситроен", которым управлял 32-летний житель соседнего села и мотоцикл "Сузуки", которым управлял 41-летний житель Львова. От полученных травм мотоциклист скончался на месте происшествия", — сообщили в полиции.
По данному факту следователи открыли уголовные производства и проводят досудебные расследования.
Напомним, в Карпатах автомобиль с четырьмя людьми слетел в обрыв. В результате ДТП не выжил никто.