Во Львове рассказали, при каких условиях передадут РФ останки агента НКВД Кузнецова: "Не сотрудничаем с оккупантами"

Во Львове рассказали, при каких условиях передадут РФ останки агента НКВД Кузнецова: "Не сотрудничаем с оккупантами"

Власти Львова требует от России вернуть незаконно заключенных украинский.

Исполнительный комитет Львовского городского совета на заседании отклонил решение Верховного суда Украины о возможности перезахоронения в России останков агента НКВД Николая Кузнецова.

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Об этом 22 октября говорилось на заседании исполнительного комитета Львовского горсовета.

В городском совете отметили, что в Российской Федерации по политическим и религиозным мотивам заключено 121 украинца. Городской председатель Львова Андрей Садовый отметил, что Россия должна освободить всех незаконно заключенных. Только тогда они могут рассмотреть возможность перезахоронения агента НКВД в РФ.

"Наша позиция однозначна — мы не сотрудничаем с оккупантами", — отметил Садовый.

Николай Кузнецов — советский диверсант, спецагент-ликвидатор и агент НКВД. Во время Второй мировой войны выполнял террористические и провокационные задачи советской власти. По версии историков, они имели целью вызвать террор в ответ со стороны немецкой оккупационной власти против украинского населения.

По одной из версий, Кузнецов вместе с другими советскими агентами в марте 1944 году попали в плен к воинам УПА. Советские агенты изображали из себя дезертиров Вермахта, однако часть из них плохо знала немецкий язык, из-за этого их разоблачили. Считается, что Кузнецов подорвался на гранате, по другой версии — погиб в перестрелке. В том же году ему присвоили звание героя Советского Союза.

Напомним, Кассационный административный суд Верховного суда Украины обязал горсовет Львова отдать останки агента НКВД Николая Кузнецова в Россию.

Ранее вандалы уничтожили все металлические буквы и цифры на гранитном надгробии Николая Кузнецова.

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