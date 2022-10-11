Во Львове распространяют фейк о "переключении украинского питания": реакция облэнерго

Компания "Львовоблэнерго" опровергала информацию о "переключении украинского питания". Там подчеркнули, что этот фейк россияне распространяли еще в начале полномасштабного вторжения и после ракетных ударов снова активизировали.

Об этом говорится в официальном заявлении компании.

"Львовоблэнерго" отмечает, что никакого переключения питания не будет и поэтому на ночь не нужно выключать электроприборов. Наоборот – именно ночью можно пользоваться электричеством, когда нагрузка на сети невелика. В энергетической компании добавили, что стоит снизить потребление электричества с 17:00 до 23:00.

"Мы просим немного изменить свои привычки и перенести стирку перенести на ночные часы, уменьшить частоту использования электрочайников, выключить на пару часов теплый пол, не пылесосить и не гладить одновременно. Заряжайте свои пауэрбанки и аккумуляторные фонари ночью", — отметили в компании.

Ракетные обстрелы энергетической инфраструктуры Львовщины

Российские оккупанты 10 октября обстреляли энергетическую инфраструктуру Львовской области. Из-за ракетных ударов были повреждены четыре подстанции. 90% Львова осталось без электричества. Энергетики уже к концу суток ликвидировали аварию.

Однако россияне во вторник, 11 октября, повторно обстреляли энергетическую инфраструктуру Львовской области. Глава ОВА Максим Козицкий сообщил, что россияне уничтожили две подстанции.

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