Категория
Львов
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Во Львове пьяный водитель сбил двух подростков на самокате, один из них погиб

Во Львове пьяный водитель сбил двух подростков на самокате, один из них погиб

Главное управление патрульной полиции в Львовской области.

Виновнику трагедии грозит лишение свободы на срок от пяти до десяти лет.

Во Львове, на улице Промышленной, полицейские задержали пьяного водителя автомобиля Audi A5, подозреваемого в совершении смертельного ДТП. Инцидент произошел 17 сентября около 23:30. В результате наезда на электросамокат погиб 16-летний парень, а его ровесник получил серьезные травмы и был госпитализирован.

Об этом сообщило Главное управление патрульной полиции во Львовской области.

Установлено, что водитель, 35-летний львовянин, находился в состоянии алкогольного опьянения во время вождения автомобиля. Его задержали в соответствии со статьей 208 Уголовного процессуального кодекса Украины, и вскоре суд изберет ему меру пресечения.

Следователи отдела расследования преступлений в сфере транспорта полиции Львовщины открыли уголовное производство по части 3 статьи 286-1 Уголовного кодекса Украины, предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет и запрет на управление транспортными средствами на тот же срок. Досудебное расследование продолжается и правоохранители продолжают устанавливать все обстоятельства происшествия.

Напомним, в Соломенском районе Киева водитель под хмельком пытался убежать от патрульных, но остановился. Тест на "драгере" показал результат почти в десять раз превышенной нормы.

Читайте также:

Похожие темы:

Следующая публикация