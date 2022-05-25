Во Львове пьяный водитель на Subaru влетел в витрину супермаркета: фото

Во Львове пьяный водитель на Subaru влетел в витрину супермаркета: фото

41-летний горе-водитель не справился с управлением.

Вчера, 24 мая, во Львове на улице Замарстыновской произошло ДТП.

Как рассказали в патрульной полиции, около 23:00 часов водитель автомобиля Subaru не справился с управлением и въехал в витрину магазина.

У мужчины выявили признаки алкопьянения. Проверка на приборе Drager показала результат 2,08 промилле.

Фото: facebook.com/Патрульная полиция Львова

Как оказалось, 41-летний уроженец Волынской области, проживающий сейчас во Львове, еще и не имел всех необходимых документов для управления транспортным средством, за что получил постановление по ч. 1 ст. 126 КУоАП.

Фото: facebook.com/Патрульная полиция Львова

Также на нарушителя составили два протокола: из ч. 1 ст. 130 (Управление транспортным средством в состоянии опьянения) и ст. 124 (Нарушение ПДД, повлекшее за ДТП) КУоАП.

"К счастью, это ДТП без пострадавших, а могло все закончиться крайне печально", — отметили в патрульной полиции.

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