Во Львове пьяный мужчина открыл стрельбу на площадке возле школы: видео

Мужчина стрелял из пневматического пистолета.

Сегодня, 9 июня, около 09:00 утра, пьяный 35-летний львовянин устроил стрельбу на территории школы на улице Симона Петлюры.

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"Патрульные услышали выстрелы с игровой площадки, что на территории школы на улице Симона Петлюры. Немедленного отреагировав, полицейские заметили мужчину, который сидел на перекладине и был в нетрезвом состоянии", — рассказали в патрульной полиции Львовщины.

Во время поверхностной проверки у мужчины обнаружили пневматический пистолет.

Для установления обстоятельств, 35-летний львовянина сопроводили в отдел полиции.

На него составили протокол по ч.1 ст. 174 (Стрельба из пневматического оружия в населенных пунктах и в не отведенных для этого местах) КоАП.

Также на него вынесли два постановления: по ч. 1 ст. 178 (Распитие алкогольных напитков и появление в нетрезвом виде в общественных местах) и по ст. 175-1 (Курение табачных изделий в запрещенных местах) КоАП.

Напомним, в Киевской области мужчина устроил стрельбу и ранил односельчан.

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