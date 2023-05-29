Во Львове пьяный мотоциклист убегал от полиции и застрял в грязи: чем все закончилось

Во Львове патрульная полиция задержала нетрезвого мотоциклиста, который после того, как заметил копов, начал бежать, однако застрял в грязи. Тогда патрульные его и задержали.

Об этом сообщили в патрульной полиции Львовской области.

На улице Карла Миклеша во Львове патрульные заметили мотоциклиста, который вез пассажира без шлема и не включил поворот. Копы решили его задержать. Однако водитель пытался скрыться от правоохранителей, он съехал в поле и застрял в грязи.

Тогда полиция его задержала. Во время проверки на состояние опьянения алкотестр Drager показал результат – 1,09 промилле.

"На 22-летнего жителя Львовского района вынесли постановления за нарушение ПДД и два протокола: за невыполнение требований об остановке и управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения", — сообщили в полиции.

Напомним, из-за несвоевременно обнаруженного вируса герпеса во Львове умерла 37-летняя женщина с диагнозом герпетический энцефалит.

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