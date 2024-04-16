Во Львове провели уникальную операцию младенцу, который мог умереть из-за врожденного порока легких

Во Львове хирурги провели уникальную операцию и спасли новорожденную девочку, которая в любой момент могла умереть из-за врожденного порока легких. Во время операции, на восьмой день жизни, ребенку сделали только три маленьких прокола без разрезания грудной клетки.

Об этом сообщает Первое медицинское объединение Львова.

Еще в период беременности – на 20-й неделе – родители Соломии узнали, что у малышки проблемы со здоровьем. Во время планового УЗИ медики заподозрили порок легких и впоследствии установили диагноз – кистозно-аденоматозная мальформация легких. Это означает, что левое легкое еще не родившегося ребенка вместо здоровых тканей покрылось кистами – патологическими полостями, заполненными жидкостью.

"Пока ребенок был в утробе матери, эти образования – кисты, были "спокойными", потому что тогда легкие еще не дышали. Но как только младенец появляется на свет, орган начинает работать и кисты тоже становятся активными. Это и является главной проблемой ", – рассказал Андрей Дворакевич, руководитель Центра хирургии Больницы Святого Николая.

Когда девочка родилась, ее сразу обследовали, провели рентгенографию и КТ и подтвердили предварительно установленный диагноз.

Как правило, детей с кистозно-аденоматозной мальформацией легких оперируют хотя бы на восьмом месяце жизни. Однако у Соломии времени не было. С первым вдохом ребенка новообразования в легких увеличивались с быстротой молнии. Кисты уже начали давить на сердце, трахею, нервы и бронхи младенца. Без операции Соломийка могла внезапно умереть в любой момент.

Вмешательство хирурги решили выполнить торакоскопически – через три маленьких прокола по 3 и 5 миллиметров без разрезания грудной клетки.

Такой метод считается "золотым" стандартом передовых клиник мира. Он сложнее для хирурга, но легче для ребенка – менее травматичен и безопасен во время вмешательства и послеоперационного периода.

Операция прошла успешно и теперь Соломийка полностью здорова. Она уже вернулась домой, где ее ждали ее сестрички и братик.

Напомним, экспертная комиссия предоставила заключение о смерти 5-летнего мальчика после удаления зубов во Львове.

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