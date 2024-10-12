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Во Львове простились с зятем Ирины Фарион, погибшим на фронте (фото)

Во Львове простились с зятем Ирины Фарион, погибшим на фронте (фото)

На фронте погиб зять Ирины Фарион / Фото: facebook/Андрей Садовой

У погибшего защитника Украины осталось двое детей.

Во Львове состоялось прощание с погибшим защитником Украины Василием Особой, который был зятем известного языковеда и бывшего народного депутата Ирины Фарион.

Об этом сообщил мэр города Андрей Садовый.

Мужчина служил в рядах 4-й бригады оперативного назначения имени Героя Украины сержанта Сергея Михальчука Национальной гвардии Украины и был бойцом "Легиона Свободы".

© facebook/Андрей Садовой
Фото: facebook/Андрей Садовой

Напомним, о гибели Василия Особы стало известно 6 октября.

Дочь языковеда и жена павшего героя София Семчишин написала о гибели мужа в Facebook. Она опубликовала совместные семейные фотографии с сыном и дочерью — в браке у них родилось двое детей - Ева и Дмитрий.

19 июля 2024 года на языковеда Ирины Фарион было совершено покушение. Она скончалась в больнице. В убийстве подозревают 18-летнего Вячеслава Зинченко. Ему избрали меру пресечения в виде содержания под стражей до 26 января 2025 года. Следствие по делу об убийстве продолжается.

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