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Во Львове простились с легендарной связной Романа Шухевича Ольгой Илькив: фото

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Во Львове простились с легендарной связной Романа Шухевича Ольгой Илькив: фото

Львовский городской совет

Ольга Илькив 14 лет провела в советских тюрьмах и посвятила свою жизнь борьбе за Украину.

Во Львове в среду, 8 декабря, простились со связной Романа Шухевича Ольгой Ильков, умершей на 102 году жизни.

Об этом сообщили в Львовском городском совете.

С Ольгой Илькив прощались в храме Воздвижения честного животворящего Креста во Львове. Похоронили известную львовянку на поле почётных захоронений Мемориала воинов УПА на улице Мечникова.

© Львовский городской совет
Львовский городской совет

Ольга Илькив была связной главнокомандующего УПА Романа Шухевича, политзаключенная, 14 лет провела в советских тюрьмах.

В 2008 году награждена Орденом княгини Ольги ІІІ-й степени. Член Львовского краевого братства ветеранов национально-освободительной борьбы.

© Львовский городской совет
Львовский городской совет

За заслуги перед государством и по случаю 75-летия создания УПА, город и область совместно приобрели Ольге Илькив квартиру во Львове. В июне 2021 года связная УПА отпраздновала 101-летие.

© Львовский городской совет
Львовский городской совет

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