Во Львове простились с легендарной связной Романа Шухевича Ольгой Илькив: фото

Во Львове простились с легендарной связной Романа Шухевича Ольгой Илькив: фото

Ольга Илькив 14 лет провела в советских тюрьмах и посвятила свою жизнь борьбе за Украину.

Во Львове в среду, 8 декабря, простились со связной Романа Шухевича Ольгой Ильков, умершей на 102 году жизни.

Об этом сообщили в Львовском городском совете.

С Ольгой Илькив прощались в храме Воздвижения честного животворящего Креста во Львове. Похоронили известную львовянку на поле почётных захоронений Мемориала воинов УПА на улице Мечникова.

Львовский городской совет

Ольга Илькив была связной главнокомандующего УПА Романа Шухевича, политзаключенная, 14 лет провела в советских тюрьмах.

В 2008 году награждена Орденом княгини Ольги ІІІ-й степени. Член Львовского краевого братства ветеранов национально-освободительной борьбы.

Львовский городской совет

За заслуги перед государством и по случаю 75-летия создания УПА, город и область совместно приобрели Ольге Илькив квартиру во Львове. В июне 2021 года связная УПА отпраздновала 101-летие.

Львовский городской совет

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