Во Львове прошла благотворительная вечеринка: на ее организацию потратили больше, чем собрали для ВСУ (фото)

Во Львове 29 марта прошла благотворительная вечеринка по сбору средств на закупку беспилотников для 80-й Галицкой десантно-штурмовой бригады. Благотворительный вечер организовал глянцевый журнал "Пьемонт" в пятизвездочном комплексе отдыха Edem Resort Medical & SPA. Однако на организацию мероприятия потратили больше, чем собрали для ВСУ.

Об этом пишет издание LVIV.MEDIA.

Участники мероприятия пожертвовали 115 тысяч гривен. За эти деньги купили 7 FPV-дронов FlyFish 7 для 80-й Галицкой десантно-штурмовой бригады. Одна из владелиц журнала Марта Кавецкая подтвердила LVIV.MEDIA эту информацию.

Как пишет издание, сумма собранных средств выглядит несоразмерной с масштабом мероприятия: в одном из самых дорогих комплексов отдыха западной Украины собралось около 150 бизнесменов, блоггеров и известных львовян.

"Из видео понятно, что гости развлекались на фуршете, для них устроили детский показ вечерних и народных костюмов. Участников вечера развлекали певцы Андрей Кише, Наталья Карпа и группа "Рандеву". Ведущим вечера был шоумен Владимир Такудис. Дресс-кодом мероприятия был Black Tie ", – пишет издание.

Среди гостей были известные во Львове предприниматели: владелица сети детских садов Юлия Гетьман, владелец сети стоматологических клиник Ярослав Заблоцкий, львовская дизайнер Инна Леон, Ольга Филатова-Кривецкая, жена предпринимателя и бывшего нардепа, владельца Edem Resort Игоря Кривецкого. Гости были в дорогих нарядах и аксессуарах: как женские сумки от 1 до 5 тысяч долларов, серьги за более 110 000 гривен.

К примеру, совладелица журнала "Пьемонт" Анастасия Хрищук на вечеринку пришла в зеленом платье, похожем на платье от украинской дизайнера стоимостью 500 долларов. Также она украсила себя перстнем и серьгами, очень похожими на украшения Van Cleef & Arpels.

Совладелица журнала "Пьемонт" Анастасия Хрищук / Фото: Lviv.media

Совладелица журнала "Пьемонт" Анастасия Хрищук / Фото: Lviv.media

Стоимость сумок, с которыми женщины пришли на благотворительную вечеринку во Львове / Фото: Lviv.media

Стоимость сумок, с которыми женщины пришли на благотворительную вечеринку во Львове / Фото: Lviv.media

В среднем каждый участник вечеринки задонатил около 600 гривен.

Одна из владелиц журнала Марта Кавецкая "Пьемонт" рассказала, что "100 тысяч было собрано на банке, 5 200 положили в ящик наличными, 10 500 добавила от себя Елена Живко – руководитель объединения добровольцев, на чью банку и был открыт сбор. Это все в гривнах. В общем получилось 115 500. Семь дронов".

Она также рассказала, что определенной суммы донатов не было: "Это исключительно были донаты гостей из их возможностей. Вот мы делаем событие из своего журнала. А добавляем к каждой какую-то благотворительную составляющую… У нас нет такого, что мы ставим себе какую-то цель, это все индивидуально. Каждый, кто сколько может, столько и донатит", — прокомментировала Марта Кавецкая.

Сколько денег потратили на вечеринку

На вопрос о том, сколько денег было потрачено на организацию вечера, Марта Кавецкая отказалась отвечать.

А на вопрос оплачивал ли журнал аренду зала и фуршет Марта Кавецкая ответила: "А как вы думаете? Что нам бесплатно все дают? Техника, это все было оплачено".

О гонорарах певцами организатор тоже отказалась рассказывать, назвав эту информацию коммерческой тайной.

Поэтому журналисты позвонили в Edem Resort & Spa, представившись организаторами благотворительного аукциона и спросили, сколько стоят их услуги.

"Нам рассказали, что аренда зала, в котором устроили благотворительный вечер 29 марта, стоит 7 тысяч долларов США. Однако, если мероприятие благотворительно, то его организаторам могут сделать скидку", — пишет издание.

К слову, за 7 тысяч долларов можно купить 17 дронов FlyFish 7. Также в Edem Resort&Spa рассказали, что собственного звука и света для организации концерта они не предоставляют, его нужно привозить с собой и настраивать. В одной из львовских саунд-студий рассказали, что такая услуга стоит не менее 200 тысяч гривен – стоимость 12 дронов FlyFish 7.

"Если оценить гонорар исполнителей Кише, Наталки Карпы и группы "Рандеву", а также ведущего Владимира Такудиса в 200 тысяч гривен на всех, а стоимость фуршета в 250 тысяч, то можно предположить, что на развлечения для элиты потратили сумму, за которую бойцам 80 -й ОДШБр можно было бы купить не менее 60 FPV дронов ", — резюмировали журналисты издания.

На прямой вопрос, не считают ли организаторы, что они прикрыли статусом благотворительного вечера банальную пьянку, Марта Кавецкая возмущенно ответила: "Нет, я так не считаю. Потому что это не была пьянка, так как вы выразились. И вообще, удивительно, что вы так разговариваете, И вообще есть журналистская этика".

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