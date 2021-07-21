Во Львове прокурор требовал взятку от полицейского: его задержали (фото)

Прокурору грозит от 5 до 10 лет лишения свободы.

Во Львове задержали прокурора областной прокуратуры, который требовал от полицейского 2 тыс. долларов за непривлечение последнего к уголовной ответственности.

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Об этом сообщили в ГБР.

Прокурор требовал от полицейского 2 тыс. долларов взятки. Подозреваемого задержали 21 июля во время получения денег.

Государственное бюро расследований

"В июне-июле 2021 прокурор предложил работнику полиции помочь избежать уголовной ответственности. Полицейский был фигурантом в деле по факту подделки админпротоколу, которое расследовали следователи теруправления ГБР Львова, а прокурор выступал процессуальным руководителем", — говорится в сообщении.

Прокурору инкриминируют ч. 3 ст. 368 УК Украины. Ему грозит от 5 до 10 лет лишения свободы.

Напомним, в Запорожье с погоней и стрельбой задерживали прокурора-вымогателя.

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