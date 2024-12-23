Во Львове произошла потасовка с полицией при задержании уклониста (видео)

Как отметили очевидцы, на стычку прибыло 8 экипажей полиции и "скорая".

Правоохранители остановили водителя за нарушение правил дорожного движения по улице Тесленко во Львове. При оформлении административных материалов выяснилось, что мужчина находится в розыске по статье 210 Кодекса Украины об административных правонарушениях (Нарушения военнообязанными или призывниками законодательства о воинской обязанности и военной службе) КУоАП.

Патрульная полиция Львова предоставила информацию об инциденте.

Водитель согласился поехать для уточнения информации, однако перед этим совершил телефонный звонок. Вскоре на месте инцидента собралось несколько граждан, которые препятствовали действиям полиции, дергали патрульных за форменную одежду и даже отобрали бодикамеру.

Конфликт во Львове

В ходе инцидента водитель пожаловался на состояние здоровья. На место вызвали медиков, которые после осмотра сообщили, что угрозы для жизни или здоровья нет. После этого мужчина добровольно отправился для уточнения данных в территориальный центр комплектования.

"К мужчинам физическая сила и специальные средства не применялись", — отметили в полиции.

Для выяснения всех обстоятельств инцидента и предоставления правовой квалификации действиям лиц на место была вызвана следственно-оперативная группа.

Ранее во Львове разразился скандал из-за установления пандуса для защитника Украины Сергея Власова, который на фронте потерял обе ноги. Соседи мужчины называют пандус "великим и неэстетичным" и угрожают его спилить.