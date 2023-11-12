Во Львове произошла потасовка из-за выгула собак: пенсионер ударил мужчину ножом (видео)

Конфликт возник из-за того, что собаку выгуливали без намордника.

Во Львове недалеко от церкви на улице Симоненко произошла стычка между двумя мужчинами во время выгула собак. 70-летний львовянин во время драки ударил ножом в грудь и живот 42-летнего мужчину.

Местные Telegram-каналы, опубликовавшие видео с места схватки, сообщают, что конфликт возник из-за того, что собаку выгуливали без намордника.

Пенсионер по этому поводу, якобы, агрессивно сделал замечание мужчине, которого называют военным, приехавшим в отпуск. Во время потасовки старший мужчина воспользовался ножом. После этого он пытался покинуть место, но раненый преследовал пенсионера и его спутницу.

Во Львове во время драки из-за выгула собак пенсионер ударил мужчину ножом

В полиции сообщили, что инцидент произошел 11 ноября между двумя львовянами в возрасте 70 и 42 лет во время выгула собак.

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"Спор перерос в конфликт, во время которого старший из участников нанес младшему два удара ножом в участок груди и живота, нанеся тяжкие повреждения", — говорится в сообщении.

Полиция задержала пенсионера, вскоре суд будет избирать ему меру пресечения.

Следователи открыли уголовное производство по ч.1 ст.121 (преднамеренное тяжкое телесное повреждение) УКУ. Санкция статьи предусматривает наказание – лишение свободы на срок от пяти до восьми лет.

Напомним, недавно во Львове произошел очередной скандал, связанный с принудительной мобилизацией. В Сети появилось видео, как работники ТЦК силой задерживают мужчину и "упаковывают" его в микроавтобус.

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