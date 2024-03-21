Во Львове произошла массовая авария: столкнулось около 25 автомобилей

Утром 21 марта в Львове произошла массовая авария. На Скниловском мосту столкнулось около 25 транспортных средств.

Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Львовской области.

"На Скниловском мосту, что на улице Городоцкой произошло три ДТП, столкнулось около 25 транспортных средств", — говорится в сообщении.

Отмечается, что движение по путепроводу осуществляется в реверсном режиме только одной полосой из шести.

Следует заметить, что с ночи во Львове густой туман. На дорогах очень плохая видимость. Синоптики предупреждали, что из-за тумана видимостью будет составлять 200-500 м. Кроме того, на дорогах гололедица.

Как сообщалось, в Днепропетровской области маршрутка попала в ДТП. Авария произошла на трассе Днепро-Павлоград. Погибли три человека.

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