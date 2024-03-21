Во Львове произошла массовая авария: столкнулось около 25 автомобилей

В городе – сильный туман.
Утром 21 марта в Львове произошла массовая авария. На Скниловском мосту столкнулось около 25 транспортных средств.
Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Львовской области.
"На Скниловском мосту, что на улице Городоцкой произошло три ДТП, столкнулось около 25 транспортных средств", — говорится в сообщении.
Отмечается, что движение по путепроводу осуществляется в реверсном режиме только одной полосой из шести.
Следует заметить, что с ночи во Львове густой туман. На дорогах очень плохая видимость. Синоптики предупреждали, что из-за тумана видимостью будет составлять 200-500 м. Кроме того, на дорогах гололедица.
Как сообщалось, в Днепропетровской области маршрутка попала в ДТП. Авария произошла на трассе Днепро-Павлоград. Погибли три человека.