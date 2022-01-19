Во Львове произошла кража в суде: из сейфа похитили личное имущество служителя Фемиды

Во Львове произошла кража в суде: из сейфа похитили личное имущество служителя Фемиды

Все, что было украдено, судья указал в декларации об имущественном положении и доходах.

Неустановленный вор ночью пробрался в помещение Западного апелляционного хозяйственного сударасположенного на улице Лычаковской в городе Львове, и совершил кражу из сейфа в кабинете одного из судей.

Как сообщили в среду, 19 января, в пресс-службе суда все похищенное было личной собственностью служителя Фемиды.

Представители суда подчеркнули, что имущество, которое украл вор, отражено в декларации об имущественном состоянии и доходах судьи.

"По факту проникновения полицией открыто уголовное производство, ведется следствие", — говорится в сообщении.

По информации местных СМИ, грабитель разбил окно на первом этаже, залез в один из кабинетов и украл из сейфа деньги. Какая именно сумма была украдена — пока неизвестно.

Напомним, ранее во Львове на улице Лычаковской бездомные пытались украсть автомобиль "Таврия", чтобы прокатиться.

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