Во Львове произошел взрыв на химзаводе: в здании вылетели стекла

Во Львове произошел взрыв на химзаводе: в здании вылетели стекла

В администрации предприятия заверили, что угрозы для жизни и здоровья людей нет.

В воскресенье, 21 ноября, во Львове произошел взрыв на АО "Львовский химический завод", который расположен в Сыховском районе города.

Об этом сообщил на своей Facebook-странице депутат городского совета Игорь Зинкевич, опубликовав соответствующие фото.

По словам очевидцев, звук, похожий на взрыв, на территории предприятия раздался в 14:10. Ни огня, ни дыма на химзаводе, где изготовляют, в частности, медицинский кислород, не наблюдалось, однако из окон одного из помещений вылетели стекла. В результате инцидента никто не пострадал.

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В комментарии "Варта 1" в администрации "ЛХЗ" объяснили, что причиной взрыва стал аварийный клапан, который был под давлением.

“Это повлекло за собой такой значительный хлопок, который собственно слышали жители района. Облако, которое могли наблюдать, – не что иное, как пыль, поднявшаяся в воздух”, – сообщили на предприятии, заверив, что угрозы жизни и здоровью людей нет.

На месте происшествия присутствовали все экстренные службы – полиция, ГСЧС, медики скорой помощи. Через час после инцидента они покинули территорию химзавода.

Напомним, ранее в российском городе Липецке на складе коксохимического цеха Новолипецкого металлургического комбината раздался мощный взрыв.

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