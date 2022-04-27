Во Львове проходят масштабные обыски в домах и фирмах братьев Козака и Медведчука: подробности

Во Львове проходят масштабные обыски в домах и фирмах братьев Козака и Медведчука: подробности

Во Львове и Львовской области проходят масштабные обыски в домах и компаниях, принадлежащих братьям Тараса Козака и Виктора Медведчука.

По предварительным данным, причинами обысков является незаконная добыча песка в карьерах во Львовской области — в с. Родатичи Городоцкого района и с. Великополе Яворивского района.

Об этом сообщает bihus.info со ссылкой на источники в ДБР.

"Добычу, по данным следствия, ведет компания ООО "Керамбуд". Ее конечными бенефициарами, через ООО "Экспонент", является родной брат Виктора Медведчука — Сергей Медведчук (вылетел из Украины в январе) и родной брат его бизнес-партнера Тараса Козака — Богдан Казак (местонахождение неизвестно). По мнению следствия, Сергей Медведчук не автономно вел записанный на него бизнес — Виктор Медведчук записал на него компании, потому что сам как народный депутат не имел права управлять бизнесом", — говорится в сообщении.

bihus.info

ООО "Керамбуд" получило разрешение на добычу песка еще в 2004 году, однако его отменил суд. Несмотря на официальный запрет, кампания продолжала свою деятельность.

Обыски проходят по адресам проживания, регистрации и недвижимости брата Медведчука, брата и гражданской жены Козака, директора и бухгалтера "Керамбуд", а также по адресам компаний ООО "Керамстрой", ООО "Бетонстрой" (которому, по данным следствия "Керамстрой" продает незаконно добываемый песок), а также ООО "Трансмонолитавто" и ООО "Капитал Плаза" (у которых, по данным следствия, первые два арендуют автомобили и которым тоже продают продукцию).

Подтверждено, что следователи обыскивают дома в селе Сокольники под Львовом, где зарегистрирован Богдан Козак, и на ул. Черемушины во Львове, который ему принадлежит, а также по ул. Полевой в Пустомытах, также принадлежащий Богдану Козаку. В Сокольниках мать Казака добровольно пустила следователей. Там продолжаются обыски.

bihus.info

"На брата Медведчука и брата Козака в свое время записали много разного бизнеса с огромной палитрой деятельности — строительство, производство кирпича, черепицы, бетонных растворов, добыча песка, гравия и глины. На "матрешке" из их юридических лиц — по состоянию на прошлый год было свыше 40 тысяч квадратных метров недвижимости, с десяток гектаров земли в собственности, более 40 га — в аренде, два десятка грузовых автомобилей и ряд легковых", — говорится в сообщении.

Напомним, ДБР привлекло к ответственности работников таможни за содействие незаконному импорту нефтепродуктов компаниями, близкими к Медведчуку.

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