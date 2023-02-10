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Во Львове прогремели повторные взрывы: в области возможны перебои со светом

Автор
Мария БойкоМария Бойко
Дата публикации
Просмотры
8489
Время на прочтение
1 мин
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Во Львове прогремели повторные взрывы: в области возможны перебои со светом

Фото: Associated Press

Оккупанты ракетами атакуют Львовщину.

Во Львове 10 февраля произошли повторные взрывы. В области сегодня возможны перебои с электроснабжением.

Об этом сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий.

"Во Львовской области могут быть перебои в электроснабжении. Оставайтесь в укрытиях", — написал Козицкий.

Местные жители сообщают, что в областном центре несколько минут назад раздавались повторные взрывы. Официальной информации о ракетной атаке Львовщины пока нет.

Напомним, в Украине 10 февраля была объявлена масштабная воздушная тревога. Российские оккупанты атакуют Украину ракетами. Известно повреждение объектов энергетической инфраструктуры.

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Дата публикации
Просмотры
8489
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