Во Львове прогремели повторные взрывы: в области возможны перебои со светом

Во Львове 10 февраля произошли повторные взрывы. В области сегодня возможны перебои с электроснабжением.

Об этом сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий.

"Во Львовской области могут быть перебои в электроснабжении. Оставайтесь в укрытиях", — написал Козицкий.

Местные жители сообщают, что в областном центре несколько минут назад раздавались повторные взрывы. Официальной информации о ракетной атаке Львовщины пока нет.

Напомним, в Украине 10 февраля была объявлена масштабная воздушная тревога. Российские оккупанты атакуют Украину ракетами. Известно повреждение объектов энергетической инфраструктуры.

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