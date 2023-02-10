Во Львове прогремели повторные взрывы: в области возможны перебои со светом

Оккупанты ракетами атакуют Львовщину.
Во Львове 10 февраля произошли повторные взрывы. В области сегодня возможны перебои с электроснабжением.
Об этом сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий.
"Во Львовской области могут быть перебои в электроснабжении. Оставайтесь в укрытиях", — написал Козицкий.
Местные жители сообщают, что в областном центре несколько минут назад раздавались повторные взрывы. Официальной информации о ракетной атаке Львовщины пока нет.
Напомним, в Украине 10 февраля была объявлена масштабная воздушная тревога. Российские оккупанты атакуют Украину ракетами. Известно повреждение объектов энергетической инфраструктуры.
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