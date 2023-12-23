Во Львове прогремел взрыв: из-под завалов дома достали ребенка (фото)

Вечером в субботу, 23 декабря, на улице Княгини Ольги во Львове произошел взрыв в частном доме.

Об этом сообщил городской голова Андрей Садовый.

"Есть разрушение несущих стен. Возможно, под завалами люди. На месте работают спасательные службы”, – написал он в своем Telegram-канале.

Как сообщает "Варта 1", в управлении ГСЧС сообщили, что после взрыва в доме из-под завалов достали ребенка и передали его медикам.

Спасатели разбирают завалы, возникшие в результате взрыва. В доме полностью разрушена одна стена.

Позже мэр Львова Садовый уточнил, что с места трагедии 2 детей и 2 женщин увезли с ожогами в больницу. Состояние пострадавших не тяжелое.

Еще двоих мужчин ищут спасатели. Возможно, они под завалами.

Всего в доме живет 6 человек.

Причины инцидента устанавливаются. Вероятно, разрушения вызваны взрывом газа. По предварительной информации, взрыв произошел в гараже частного дома.

В патрульной полиции сообщили, что движение по улице Княгини Ольги от улицы Сахарова к улице Владимира Великого в направлении улицы Научной перекрыто в связи со взрывом, повлекшим пожар в жилом доме.

Патрульные обеспечивают регулирование дорожного движения, охрану места происшествия и помогают другим службам в ликвидации последствий.

Напомним, в ночь на 22 июня в Киеве произошел сильный взрыв в 16-этажке из-за утечки газа. В результате инцидента было разрушено несколько квартир, погибли люди.

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