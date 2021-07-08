Во Львове прогнозируют до 34°С: как уберечься от жары

Во Львове прогнозируют до 34°С: как уберечься от жары

Осадков в этот день не ожидается.

В пятницу, 9 июля, во Львове и области прогнозируют до 34 градусов тепла. На выходных также будет жарко.

Об этом сообщил Львовский гидрометцентр.

Днем переменная хвмарнисть без существенных осадков. Температура днем будет достигать 29 — 34 градусов тепла, ночью 15-20 градусов.

10, 11 и 12 июля температура составит от 26 до 31° тепла. Местами возможен кратковременный дождь.

А температура ночью в эти дни будет на уровне 13 — 18° тепла.

В департаменте социальной защиты ЛОГА советуют не находиться на жаре, не выходить на улицу в самое жаркое время суток. Пить много воды, отказаться от алкоголя и принимать прохладный душ. Носить свободную одежду из натуральных тканей, на улице одевать шляпы, или кепку и сонцезащитные очки.

Также советуют не оставлять детей и животных в припаркованных автомобилях.

фото/ЛОГА

Напомним, ранее мы рассказывали, как долго в Украине продлится жара и когда ждать дождей.

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