Во Львове прогнозируют до 34°С: как уберечься от жары

Осадков в этот день не ожидается.
В пятницу, 9 июля, во Львове и области прогнозируют до 34 градусов тепла. На выходных также будет жарко.
Об этом сообщил Львовский гидрометцентр.
Днем переменная хвмарнисть без существенных осадков. Температура днем будет достигать 29 — 34 градусов тепла, ночью 15-20 градусов.
10, 11 и 12 июля температура составит от 26 до 31° тепла. Местами возможен кратковременный дождь.
А температура ночью в эти дни будет на уровне 13 — 18° тепла.
В департаменте социальной защиты ЛОГА советуют не находиться на жаре, не выходить на улицу в самое жаркое время суток. Пить много воды, отказаться от алкоголя и принимать прохладный душ. Носить свободную одежду из натуральных тканей, на улице одевать шляпы, или кепку и сонцезащитные очки.
Также советуют не оставлять детей и животных в припаркованных автомобилях.
Напомним, ранее мы рассказывали, как долго в Украине продлится жара и когда ждать дождей.