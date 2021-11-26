Во Львове продлили жесткий карантин: назвали дату, когда город может выйти из "красной" зоны

Во Львове продлили жесткий карантин: назвали дату, когда город может выйти из "красной" зоны

Это решение было принято на заседании комиссии ТЭБ и ЧС.

Во Львове 26 ноября продлили жесткий карантин из — за вспышки коронавируса. Он будет действовать до 13 декабря.

Об этом сообщил первый заместитель городского головы Львова Андрей Москаленко.

Чиновник отметил, что такое решение приняли на заседании комиссии ТЭБ и ЧС. Андрей Москаленко добавил, что в больницах Львова находится 605 больных коронавирусом.

"Продлены действующие карантинные ограничения до 13 декабря. Львов находится в "красной зоне", — написал Москаленко.

Напомним, Львовская область от 30 октября попала в "красную" зону эпидемической опасности.

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