Во Львове продлили жесткий карантин: назвали дату, когда город может выйти из "красной" зоны

Это решение было принято на заседании комиссии ТЭБ и ЧС.
Во Львове 26 ноября продлили жесткий карантин из — за вспышки коронавируса. Он будет действовать до 13 декабря.
Об этом сообщил первый заместитель городского головы Львова Андрей Москаленко.
Чиновник отметил, что такое решение приняли на заседании комиссии ТЭБ и ЧС. Андрей Москаленко добавил, что в больницах Львова находится 605 больных коронавирусом.
"Продлены действующие карантинные ограничения до 13 декабря. Львов находится в "красной зоне", — написал Москаленко.
Напомним, Львовская область от 30 октября попала в "красную" зону эпидемической опасности.
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