Во Львове продлили локдаун, но часть учеников вернется в школу

12 ноября городская комиссия может принять новые карантинные решения.
Во Львове из-за вспышки коронавируса до 29 ноября продлили локдаун, однако с 15 ноября ученики 1-4 классов вернутся на обучение.
Об этом сообщили во Львовском городском совете.
Решение о продлении карантина было принято на городской комиссии по вопросам чрезвычайных ситуаций. Восстановление очного обучения в школах касается только учеников начальных классов. Все остальные карантинные ограничения будут действовать до 29 ноября. Однако в городском совете отметили, что в пятницу, 12 ноября, городская комиссия может принять новые карантинные решения.
Во Львовском городском совете добавили, что жесткие карантинные ограничения позволили стабилизировать ситуацию с распространением коронавируса, однако еще рано говорить об конце эпидемии.
Напомним, коронавирус во Львове и Львовской области сегодня, 10 ноября, пошел на спад. Так, по состоянию на 08:00 в регионе уже 194 384 подтверждены случаи инфицирования коронавирусом.
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