Во Львове продлили локдаун, но часть учеников вернется в школу

Во Львове продлили локдаун, но часть учеников вернется в школу

12 ноября городская комиссия может принять новые карантинные решения.

Во Львове из-за вспышки коронавируса до 29 ноября продлили локдаун, однако с 15 ноября ученики 1-4 классов вернутся на обучение.

Также читайте Как изменилось течение коронавируса в Украине и чем опасен новый "Дельта"-штамм

Об этом сообщили во Львовском городском совете.

Решение о продлении карантина было принято на городской комиссии по вопросам чрезвычайных ситуаций. Восстановление очного обучения в школах касается только учеников начальных классов. Все остальные карантинные ограничения будут действовать до 29 ноября. Однако в городском совете отметили, что в пятницу, 12 ноября, городская комиссия может принять новые карантинные решения.

Во Львовском городском совете добавили, что жесткие карантинные ограничения позволили стабилизировать ситуацию с распространением коронавируса, однако еще рано говорить об конце эпидемии.

Напомним, коронавирус во Львове и Львовской области сегодня, 10 ноября, пошел на спад. Так, по состоянию на 08:00 в регионе уже 194 384 подтверждены случаи инфицирования коронавирусом.

Читайте также:

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

Вспышка коронавируса: на судне, что посещало Одесский порт, обнаружили заболевших

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку