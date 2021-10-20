Во Львове приостанавливают отопления жилых домов: причина

В конце недели тепло снова пустят в дома львовян.

В связи с потеплением с сегодняшнего дня, 20 октября, во Львове приостанавливают поставки отопления в жилые дома. Восстановят теплоснабжение в ночь с 22 на 23 октября. Зато в бюджетных учреждениях — больницах, поликлиниках, детсадах, подачу тепла не будут останавливать.

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Об этом сообщила заместитель мэра Львова по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Ирина Маруняк, передает пресс-служба ЛГС.

"В связи с потеплением, мы приостанавливаем подачу отопления в жилые дома. Так, сегодня днем будет 15 градусов, ночью — 11 градусов, завтра — 16 градусов днем, ночью — 10 градусов, и в пятницу днем — 13 градусов, ночью — 6 градусов. Поскольку среднесуточная температура в течение этих дней будет выше 8 градусов, тепло в жилые дома подаваться не будет", — сказала Маруняк.

Подачу тепла восстановят в ночь с пятницы на субботу, когда будет похолодание.

Напомним, отопительный сезон начался во Львове 11 октября. Прежде всего тепло запустили в больницы, поликлиники, школы и садики.

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