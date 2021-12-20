Во Львове приняли бюджет города на 2022 год: сколько миллиардов заложено и куда их потратят

В бюджете на новый год, в частности, предусмотрено 100 миллионов гривен на зарплаты для работников детских садов.
Сегодня, 20 декабря, городской совет Лева принял бюджет Львовской ОТГ на 2022 год в сумме более 14 миллиардов гривен.
Об этом сообщил мэр Львова Андрей Садовый на своей странице в Facebook.
"Общая сумма – чуть больше 14 миллиардов гривен. Она состоит из двух отдельных частей: из общего фонда и бюджета развития", — рассказал он.
По словам Садового, средства общего фонда потратят на все, что касается содержания громады:
- уборка;
- текущий ремонт;
- финансирование школ, садиков;
- инклюзивно-ресурсные центры;
- кружки;
- льготы и социальную защиту.
Также бюджете на новый год заложили 100 миллионов гривен на зарплаты для работников детских садов.
Из бюджета развития будут финансировать :
- капитальные ремонты;
- строительства;
- закупку дорогостоящего оборудования;
- Бюджет громады. Его планируется рассмотреть в четверг, 23 декабря.
Напомним, бюджет Львовской ОТГ на 2021 год составил 9,7 млрд грн, это более чем на 4 млрд грн меньше, чем предусмотрено на новый 2022 год.
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