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Во Львове приняли бюджет города на 2022 год: сколько миллиардов заложено и куда их потратят

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Во Львове приняли бюджет города на 2022 год: сколько миллиардов заложено и куда их потратят

фото/Роман Балук, ЛГС

В бюджете на новый год, в частности, предусмотрено 100 миллионов гривен на зарплаты для работников детских садов.

Сегодня, 20 декабря, городской совет Лева принял бюджет Львовской ОТГ на 2022 год в сумме более 14 миллиардов гривен.

Об этом сообщил мэр Львова Андрей Садовый на своей странице в Facebook.

"Общая сумма – чуть больше 14 миллиардов гривен. Она состоит из двух отдельных частей: из общего фонда и бюджета развития", — рассказал он.

По словам Садового, средства общего фонда потратят на все, что касается содержания громады:

  • уборка;
  • текущий ремонт;
  • финансирование школ, садиков;
  • инклюзивно-ресурсные центры;
  • кружки;
  • льготы и социальную защиту.

Также бюджете на новый год заложили 100 миллионов гривен на зарплаты для работников детских садов.

Из бюджета развития будут финансировать :

  • капитальные ремонты;
  • строительства;
  • закупку дорогостоящего оборудования;
  • Бюджет громады. Его планируется рассмотреть в четверг, 23 декабря.

Напомним, бюджет Львовской ОТГ на 2021 год составил 9,7 млрд грн, это более чем на 4 млрд грн меньше, чем предусмотрено на новый 2022 год.

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