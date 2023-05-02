Во Львове предатели хотели взорвать электроподстанцию, потому что "запад Украины — не вотчина "бандеровцев"

Предателей Украины обменяли на 4 воинов ВСУ и с тех пор о них ничего не известно.

Шевченковский районный суд Львова к 8 годам лишения свободы с конфискацией имущества приговорил двух жителей Львова, одного уроженца Жовквы на Львовщине и жителя Ровно. Предатели еще в 2014 году провозгласили себя "Отрядом Кузнецова" и пытались взорвать электроподстанцию возле центра города.

Об этом говорится в приговоре суда.

По данным суда, двое жителей Львова, уроженец Жовквы и Ровно 2014 готовили диверсии на территории запада Украины. Предатели поддерживали боевиков так называемых "Л/ДНР" и свержения законной власти в Украине.

Они 9 мая 2014 года в лесополосе у дороги "Червоноград-Радехов" записали "обращение к жителям Львовской, Ровенской, Житомирской и Тернопольской областей" со следующим текстом: "Мы — дети и внуки победивших нацизм предупреждаем бандеровских и нацистских прихвостов Западная Украина — не их вотчина. Им не удастся чувствовать себя в безопасности. За преступления будет наказание. У нас много оружия и достаточно людей".

Террористы назвали свою организацию "Львовским отрядом имени Кузнецова". В дальнейшем предатели через территорию Беларуси выехали в Россию, где встречались с боевиками фейковых образований и представителями российских спецслужб. С помощью россиян, коллаборанты получили оружие и начали планировать террористический акт на территории Львова.

Они хотели взорвать электроподстанцию в парковой зоне у центра Львова. Для этого россияне передали им взрывчатку и дали инструкции. Коллаборанты тщательно планировали террористический акт и планировали все это снять на камеру, однако их задержали с поличным.

Один из свидетелей на суде показал, что предатели также планировали устроить террористический акт у польского консульства во Львове. Он отметил, что из-за событий Революции Достоинства имел схожие взгляды с коллаборантами, однако впоследствии отказался участвовать в террористических актах.

По данным суда, изменников в конце 2014 года обменяли на воинов ВСУ и об их судьбе пока ничего неизвестно. 26 апреля 2023 года Шевченковский районный суд Львова признал мужчин виновными в терроризме и приговорил к 8 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, во Львове Галицкий районный суд продолжает рассматривать дело обвиняемого в корректировке ракетного удара по Яворивскому полигону 72-летнего Александра К. Его обвиняют в государственной измене.

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