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Во Львове пожилая женщина упала в траншею глубиной более двух метров (фото)

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Во Львове пожилая женщина упала в траншею глубиной более двух метров (фото)

Фото: Главное управление ГСЧС Украины во Львовской области

На место прибыли спасатели.

Во Львове спасатели помогли 81-летней женщине, упавшей в траншею глубиной более двух метров.

Главное управление ГСЧС Украины во Львовской области сообщило об этом 13 октября.

В участок в 16:54 поступило сообщение, что на улице Навроцкого во Львове в траншею глубиной более 2 метров, упала пожилая женщина.

Фото: Главное управление ГСЧС Украины во Львовской области / ©
Фото: Главное управление ГСЧС Украины во Львовской области

Спасатели с помощью стремянки палки вытащили ее из траншеи и передали работникам медицинской помощи для дальнейшего осмотра.

Напомним, на днях в озере в Хмельницком утонули 45-летняя женщина и ее 8-летняя дочь. Стало известно, что девочка поскользнулась и упала в воду, а мать бросилась спасать ее.

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