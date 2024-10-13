Во Львове пожилая женщина упала в траншею глубиной более двух метров (фото)

На место прибыли спасатели.
Во Львове спасатели помогли 81-летней женщине, упавшей в траншею глубиной более двух метров.
Главное управление ГСЧС Украины во Львовской области сообщило об этом 13 октября.
В участок в 16:54 поступило сообщение, что на улице Навроцкого во Львове в траншею глубиной более 2 метров, упала пожилая женщина.
Спасатели с помощью стремянки палки вытащили ее из траншеи и передали работникам медицинской помощи для дальнейшего осмотра.
Напомним, на днях в озере в Хмельницком утонули 45-летняя женщина и ее 8-летняя дочь. Стало известно, что девочка поскользнулась и упала в воду, а мать бросилась спасать ее.
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