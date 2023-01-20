Во Львове поймали двух российских агитаторов, любителей "путинского режима": фото

Мужчины в соцсетях поддерживали преступные действия Кремля и агитировали за "русский мир".

СБУ сообщила о подозрении двум любителям "русского мира", которые осуществляли антиукраинскую агитацию и поддерживали террористическую политику Кремля. Приспешниками врага оказались жители Львова и Запорожья.

Об этом сообщили в Управлении СБУ во Львовской области.

Кроме поддержки "путинского режима" в соцсетях, один из злоумышленников пропагандировал и среди своего окружения о "добрых делах" рашистов.

В частности, с помощью мессенджеров запорожец агитировал своих знакомых — вынужденных переселенцев, нашедших убежище во Львове. Он призвал людей не верить украинским властям и возвращаться в Запорожье для поддержки российского "освобождения".

Следователи СБУ сообщили злоумышленникам о подозрениях в совершении преступлений по ст. 436 (пропаганда войны) и ст.436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии российской федерации против Украины, глорификация ее участников) УК Украины. Дело было направлено в суд.

Напомним, СБУ задержала россиянку, "последовательницу" коллаборанта Стремоусова, которая более 15 лет жила под Киевом и распространяла враждебную пропаганду.

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