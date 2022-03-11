Во Львове поймали диверсанта из Мариуполя во время комендантского часа: фото

Во Львове поймали диверсанта из Мариуполя во время комендантского часа: фото

Мужчина входил в незаконные вооруженные формирования и имел российскую сим-карту.

Во Львове поймали мужчину, который входил в незаконные вооруженные формирования и приехал из Мариуполя. Его заметили местные жители на улице во время комендантского часа и сообщили о подозрительном лице.

Как сообщили сегодня, 11 марта, в ЛКП "Львовавтодор", вероятного диверсанта задержали работники коммунального предприятия во время рейда по соблюдению общественного порядка совместно с полицией.

"Неравнодушные жители сообщили о подозрительном лице на одной из улиц Львова, которое нарушило ограничение комендантского часа. Как выяснилось, мужчина приехал во Львов из Мариуполя и входил в незаконные вооруженные формирования. Также у него обнаружили сим-карту российского оператора", – говорится в сообщении.