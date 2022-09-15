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Во Львове поступило сообщение о заминировании большинства школ — учащихся эвакуируют

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Во Львове поступило сообщение о заминировании большинства школ — учащихся эвакуируют

Фото: Pexels

Сотрудники образовательных учреждений сообщают родителям, чтобы те забрали детей домой.

Во Львове поступило сообщение о заминировании большинства школ. Учащихся эвакуируют, а родителей призывали забрать детей домой.

Об этом сообщили в пресс-службе Львовского городского совета.

Уведомление о заминировании поступило от ГСЧС. Согласно протоколу, управление образования города сообщило все школы, поэтому сейчас осуществляется эвакуация детей.

Параллельно с этим администрация школ уведомляет родителей, чтобы те забрали детей домой.

Помещение учебных заведений и прилегающие к ним территории обследуют на предмет взрывоопасных веществ или предметов.

Напомним, известные британские мотопутешественники Нил Бейли и Киран Ридли проехали тысячи километров по Украине и собрали деньги для нужд самых маленьких пациентов.

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Дата публикации
Просмотры
153
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