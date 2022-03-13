Во Львове построят для переселенцев спецдомики и мобильные центры: Садовый призвал помочь

Город на сегодняшний день – самый большой центр для временно перемещенных украинцев в мире, сказал мэр.

Мэр Львова Андрей Садовый призвал благотворителей разных стран мира помочь обустроить для переселенцев спецдомики и мобильные центры.

Об этом мэр сказал в своем видеообращении 13 марта.

Садовый рассказал, что Львову сейчас нужны мобильные центры для временного пребывания переселенцев – с оборудованными санузлами и пунктами питания.

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"Нам нужна очень серьезная помощь от международных организаций. Мы уже сейчас смотрим на локации во Львове, где можно будет строить мобильные центры, где люди смогут жить, где можно будет приготовить поесть, где будут санитарные условия. Также мы запросили домики, которые быстро строятся, чтобы можно было их во Львове размещать", – рассказал мэр города.

"Вы видите, что произошло в Мариуполе, вы видите, что делается в других городах. Это страшные вещи, поэтому нужно сегодня каждому украинцу, который в беде, дать поддержку, защиту, опеку. Собственно, это миссия Львова сегодня – мы являемся крупнейшим центром для временно перемещенных украинцев в мире. Поэтому я призываю эти международные организации приезжать во Львов", – сказал Садовый.

17 день войны. Львов. НАЖИВО Опубликовано Андрей Садовой Суббота, 12 марта 2022 г.

Напомним, ранее в этот же день мэр Львова призвал западных партнеров закрыть небо над Украиной после того, как российские войска бомбили Международный миротворческий центр в 40 км от города и в 20 км от границы с Польшей, ЕС и НАТО.

Ранее Садовый также обращался за помощью в связи с тем, что Львов переполнен и уже не может принимать переселенцев.