Во Львове после обысков в Стахива антивакцинаторы ворвались в больницу, где лечат COVID-19: произошли столкновения

Во Львове после обысков в Стахива антивакцинаторы ворвались в больницу, где лечат COVID-19: произошли столкновения

В эту больницу после жалоб на плохое самочувствие доставили скандального Стахива.

Во Львове после обысков у скандального антивакцинатора Остапа Стахива, подозреваемого в сотрудничестве с российскими спецслужбами, его сторонники ворвались в Клиническую больницу скорой медицинской помощи, где лечат больных коронавирусом.

Об этом сообщил генеральный директор больницы Олег Самчук.

По данным медика, люди пришли в приемное отделение больницы без масок и сертификатов вакцинации, пытались попасть в помещение, где лечат больных.

"Полчаса было заблокировано приемное отделение больницы. Люди без масок и COVID-сертификатов зашли в помещение. Нам пришлось вызвать полицию", — сообщил Олег Самчук.

На видео, обнародованном медиком, видно, как полиция сначала убеждает лиц, назвавшихся "народом Украины", надеть маски и покинуть помещение больницы. После отказа полиция оттеснила неизвестных, из-за чего произошли столкновения.

По данным издания zaxid.net, инцидент произошел из-за того, что в эту больницу после жалоб на плохое самочувствие доставили скандального Стахива. Однако медики не нашли поводов для госпитализации и в больницу ворвались антивакцинаторы.

В прокуратуре Львовской области сообщили, что Стахиву инкриминируют насильственный захват государственной власти и изменение конституционного строя (ч.ч. 1, 2 ст. 109 УК Украины).

"Следственные действия продолжаются, сейчас решаются вопросы по избранию лицу меры пресечения в виде содержания под стражей, а также привлечению к ответственности других лиц, причастных к совершенному правонарушению", - сообщили в прокуратуре.

Напомним, в Остапа Стахива во Львове правоохранители провели обыски. В защиту скандального антивакцинатора пришли его единомышленники, которые агрессивно вели себя и сообщили о "заминировании" квартиры, в которой продолжались следственные действия.

Также СБУ разоблачила антиукраинскую сеть, которая под антивакцинаторскими лозунгами готовилась к захвату власти в Украине. По предварительным данным, их действия были координированы из России.

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